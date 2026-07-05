Η Διεθνής Λίγκα Κολύμβησης προχωρά επιτέλους στην τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας που ταλανίζει το άθλημα από το 2021. Ο επίτροπος της ISL, Μπεν Άλεν, ανακοίνωσε στο Reuters πως η λίγκα θα καταβάλει σε 312 αθλητές τα χρηματικά έπαθλα που τους οφείλει, συνολικού ύψους λίγο πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια, με σχετική ενημέρωση να έχει ήδη σταλεί σε επιστολή σήμερα Κυριακή.

Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται ονόματα βαρύνουσας σημασίας για το άθλημα, όπως ο Ολυμπιονίκης Ράιαν Μέρφι, η Σουηδέζα πρωταθλήτρια Σάρα Σιόστρομ και η Καναδή Σάμερ ΜακΙντός. Η αποπληρωμή θα γίνει τμηματικά, σε τέσσερις δόσεις των ίσων ποσοστών, με την πρώτη να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026 και τις υπόλοιπες να ακολουθούν σε ετήσια βάση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η λίγκα να επισπεύσει τη διαδικασία όπου αυτό καταστεί εφικτό. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι Ρώσοι αθλητές, των οποίων η πληρωμή θα καθυστερήσει περισσότερο λόγω τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr