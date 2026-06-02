Μετά από ένα επεισοδιακό ματς, με ατελείωτες αποβολές και διαρκή ένταση, η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των μικρών τελικών της Waterpolo League ανδρών, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Χάρη σε γκολ του Νίκου Καστρινάκη, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, ο ΝΟΒ επικράτησε με 19-18 στο Λαιμό και πλέον η τρίτη θέση της τελικής κατάταξης θα κριθεί σε τρίτο και καθοριστικό ματς, την Πέμπτη (4/6) στο Σεράφειο.

Στο παιχνίδι καταλογίστηκαν συνολικά 42 ποινές από τις οποίες 25 σε βάρος του ΝΟΒ και 17 σε βάρος και φιλοξενούμενων, ενώ αποβλήθηκαν οριστικά δώδεκα παίκτες, εκ των οποίων οι τέσσερις χρεώθηκαν απευθείας αποβολή με αντικατάσταση!

Ο Απόλλωνας προηγήθηκε 7-3 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, αλλά ο ΝΟΒ εκμεταλλεύθηκε την αποβολή με αντικατάσταση του Μπογκντάνοβιτς και ισοφάρισε 7-7. Η «αμφίβια ταξιαρχία» ξαναπήρε προβάδισμα τριών τερμάτων (13-10 στην τρίτη περίοδο), αλλά οι γηπεδούχοι, παρότι έχασαν με αντικατάσταση τους Τε Ρίλε και Αγγελόπουλο, επέστρεψαν με νέο σερί 4-0 και προσπέρασαν 14-13, με γκολ του Τόττη στην εκπνοή του τρίτου οκταλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, με τους διαιτητές να σφυρίζουν αποβολές σχεδόν σε κάθε επίθεση, οι δύο ομάδες αντάλλασσαν γκολ. Ο Ντάουμπε ισοφάρισε με παίκτη παραπάνω οκτώ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά στο χρόνο που απέμενε η Βουλιαγμένη πρόλαβε να κερδίσει αποβολή και να σκοράρει με τον Καστρινάκη, παίρνοντας τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 5-4, 6-4, 5-5

Τα γκολ:

Βουλιαγμένη: Χατζής 6, Καστρινάκης 4, Σπάχιτς 4, Τε Ρίλε 2, Τόττης, Γιαννάτος, Κ. Μπέλεσης.

Απόλλων Σμύρνης: Ντάουμπε 4, Σολανάκης 4, Γαρδίκας 3, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ρομπόπουλος, Μυρίλος.