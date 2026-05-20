Ο Υδραϊκός πήρε τη ρεβάνς από την ήττα του στο Game 1, επικράτησε με 15-8 του ΠΑΟΚ, για τον δεύτερο αγώνα των θέσεων 5-8 της Waterpolo League ανδρών, στέλνοντας τη σειρά σε Game 3.

Σε ένα παιχνίδι που έμεινε ανταγωνιστικό μόνο για ένα οκτάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 1-0 και 3-2, αλλά μέσα σε τρία λεπτά έχασαν το πλεονέκτημά τους, χάρη σε ένα σερί 3-0 των γηπεδούχων, που πέρασαν μπροστά στο σκορ με 5-3, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω.

