Η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης πρόσφεραν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής στην Α1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών, με το τελικό 16-16 να αποτυπώνει την ισορροπία η οποία «σφραγίστηκε» με γκολ του Βλάνταν Σπάιτς του ΝΟΒ 10 δευτερόλεπτα πριν απ’ το φινάλε.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο αποτελεσματικά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 4-3. Η συνέχεια, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια διαρκή ανταλλαγή γκολ, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο.

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