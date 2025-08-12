Με τη συμμετοχή έξι ιστιοπλόων εκπροσωπείται η Ελλάδα στο ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης ILCA που ξεκίνησε στο Μάρστραντ της Σουηδίας. Πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου, στον οποίο συμμετέχουν 289 αθλητές και αθλήτριες από ολόκληρο τον κόσμο.

Έγιναν ήδη οι πρώτες δύο ιστιοδρομίες του προγράμματος και στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 7, ο Γιώργος Παπαδάκος είναι 18ος στη γενική βαθμολογία των 153 σκαφών και 12ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 17 βαθμούς. Ξεκίνησε με 2η θέση και στην επόμενη κούρσα τερμάτισε 15ος.

Ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 28ος με 22 βαθμούς (7, 15) και 6ος στην κατηγορία U23.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος τερμάτισε 12ος και 23ος αντίστοιχα και με 35 βαθμούς είναι στην 47η θέση.

Στην Ολυμπιακή κατηγορία των ILCA 6 γυναικών, η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 34η με 37 βαθμούς (29, 8) σε σύνολο 93 σκαφών. Στην ευρωπαϊκή βαθμολογία είναι 26η και στα U23 είναι 7η.

Η Βαρβάρα Πόρτολου τερμάτισε 27η και 29η αντίστοιχα και με 56 βαθμούς είναι 60η.

Στα ILCA 6 ανδρών, ο Γιώργος Μάντης τερμάτισε 9ος και 17ος αντίστοιχα και με 26 βαθμούς είναι 14ος μεταξύ 43 σκαφών.

Ο αγώνας ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου.