Οι Έλληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα και διεκδικούν μετάλλια στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που συμμετέχουν.

Στα ILCA 6, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth, Ερμιόνη Γκίκα, ανέβηκε στην 1η θέση με 32 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες και είναι το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Στις οκτώ ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει 1, 10 (την αφαίρεσε), 6, 5, 4, 3, 4 και 9 αντίστοιχα. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 13η με 73 βαθμούς.

Στα ILCA 7 ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην 3η θέση με 31 βαθμούς μεταξύ 19 σκαφών από 12 χώρες. Έχει τερματίσει 6, 1, 11 (την αφαίρεσε), 3, 4, 5, 10 και 2 αντίστοιχα. Καλά πάει και ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος είναι 5ος με 39 βαθμούς.

Στα iQFOiL γυναικών η Δανάη Ποντίφηξ ανέβηκε στην 1η θέση με 26 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες. Οι θέσεις της στις 10 κούρσες που έχουν διεξαχθεί είναι 1, 7, 3 (την αφαίρεσε), 4, 3, 7, 1, 1, 1, 3 και 5 αντίστοιχα. Η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 10η θέση.

Στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 10ος με 90β. και ο Πέτρος Κονταρίνης 12ος με 107β. σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες.