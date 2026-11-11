Με απολύτως εμφατικό τρόπο πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός την παρθενική νίκη της ιστορίας του στη φάση των ομίλων του Champions League υδατοσφαίρισης.

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 25-14 στο ΟΑΚΑ τη Στεάουα Βουκουρεστίου και πλέον ελπίζουν σε ήττα της Μαρσέιγ από τη Φερεντσβάρος, στη Μασσαλία, ώστε να υποδεχθούν την ερχόμενη Τρίτη (17/11) τη γαλλική ομάδα, σε έναν τελικό για την προνομιούχο δεύτερη θέση του Δ΄ ομίλου.

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