Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συμμετείχε στο Real American Freestyle (RAF), μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις πάλης στις ΗΠΑ, όπου συγκεντρώνονται κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μία συναρπαστική μάχη απέναντι στον Αμερικανό Πάρκερ Κεκέιζεν, με την αναμέτρηση να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

To «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης, που το 2025 κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, συνεχίζει να επιβεβαιώνει την παρουσία του στην ελίτ της παγκόσμιας πάλης, αποτελώντας μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ελλάδας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.