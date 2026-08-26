Η Ματίνα Σωτηρίου έγραψε Ιστορία για το ελληνικό μπάντμιντον, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έφτασε μια ανάσα από τον τελικό, όμως ηττήθηκε στα ημιτελικά από την Ιταλίδα Χάμζα. Παρότι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατέκτησε το πρώτο σετ, η αντίπαλός της αντέδρασε και ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας τα δύο επόμενα με 21-18 και 21-17.

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