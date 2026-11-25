Την ήττα με 3-0 σετ από την ιταλική Βαλεφόλια γνώρισε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Χωριό, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του CEV Challenge Cup.

Οι «κιτρινόμαυρες» αντιμετώπισαν την κάτοχο του τροπαίου, προσπαθώντας να φανούν ανταγωνιστικές απέναντι σε μία ομάδα με σημαντική ποιότητα και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού πρωταθλήματος.

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