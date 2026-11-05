Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πάλεψε με την Ρενάτα Ζαράγκουα, Νο 97 στον κόσμο, αλλά μετά από μια μάχη περίπου τριών ωρών λύγισε και έμεινε εκτός προημιτελικών στο WTA 125 του Κάλι.

Η 33χρονη τενίστρια είχε καλή απόδοση κόντρα στη Μεξικανή, Νο 2 στο ταμπλό του Cali Open, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να πάρει την πρόκριση, γνωρίζοντας την ήττα με 7-6 (6) και 7-5.

Η Παπαμιχαήλ παραμένει πάντως στην Κολομβία και την Παρασκευή θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο διπλό, όπου θα παίξει μαζί με την Ελληνοβελγίδα, Σοφία Κωστούλα.