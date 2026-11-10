Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της Ιστορίας του στο βόλεϊ, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από την Γκίσεν στη Γερμανία στον πρώτο αγώνα τους για την προκριματική φάση του Challenge Cup Ανδρών και πλέον βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα «δύσκολη», όσο και πολύ απαιτητική «αποστολή» εν όψει της ρεβάνς στο Ηράκλειο.

Η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε βρήκε απέναντί της στο Χιλντεσχάιμ έναν σαφώς πιο ισχυρό αντίπαλο, με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και αγωνιστική ποιότητα, ο οποίος επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Οι Γερμανοί διατήρησαν τον έλεγχο και στα τρία σετ, χωρίς να επιτρέψουν στους Κρητικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικά κάτι περισσότερο από επιμέρους διαστήματα ανταγωνιστικότητας.

Το τελικό 3-0 δίνει στην Γκίσεν σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόκριση στη δεύτερη φάση του Challenge Cup, αφήνοντας τον ΟΦΗ να αναζητά πλέον μια τρομερή υπέρβαση και μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν την επόμενη Τετάρτη (18/11) στο ΒΑΚ, όπου ο ΟΦΗ θα χρειαστεί να παρουσιάσει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και να κυνηγήσει μια υπέρβαση μπροστά στο κοινό του, προκειμένου να διεκδικήσει όσο περισσότερο μπορεί την πρόκριση.

Τα σετ: 25-17, 25-20, 25-19.

Γκίσεν (Μάρκους Στέουρβαλντ): Μούλερ 11 (5/10 επ., 6 μπλοκ), Ρόλινγκ 3 (3 μπλοκ), Κεσέλ 6 (6/9 επ., 58% υπ. – 17% άριστες), Χόμπους 16 (12/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μίγκε 20 (11/31 επ., 5 άσσοι, 4 μπλοκ, 68% υπ. – 11% άριστες), Μέντες 4 (2/9 επ., 2 μπλοκ) / Ζένγκερ (λ, 82% υπ. – 36% άριστες), Χατς.

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Παπαδόσηφος 3 (3/11 επ., 17% υπ. – 4% άριστες), Πασχαλέρης 9 (8/29 επ., 1 άσσος), Σπηλιώτης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Πουλ 10 (8/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 85% υπ. – 15% άριστες), Οζοκούε 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς / Μιχελάκης (λ, 65% υπ. – 24% άριστες), Μάκινεν, Μιχάλοβιτς, Βλαχόπουλος.