Αν και έδωσε μάχη απέναντι στη Φερεντσβάρος των πολλών αστέρων, ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε τη δεύτερη ήττα του, σε ισάριθμα ματς στον Δ΄ όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Οι πρωταθλητές Ουγγαρίας επικράτησαν με 19-14 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, αποδεικνύοντας γιατί θεωρούνται και φέτος ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το «τριφύλλι» θα επιδιώξει να πανηγυρίσει την παρθενική νίκη του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου, την οποία υποδέχεται σε δύο εβδομάδες (11/11), κι έπειτα θα παίξει την πρόκριση στους «8» κόντρα στη Μαρσέιγ.

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