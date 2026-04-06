Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαθε… black out, διάρκειας οκτώ γκέιμ και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4 και ξεκίνησε με το… αριστερό τη σεζόν σε χωματινή επιφάνεια, και μάλιστα σε ένα τουρνουά το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με break του Τσερούντολο, όμως σύντομα ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, ισοφάρισε και προηγήθηκε 5-3, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική για τον Στεφ, ο οποίος όχι απλά δεν κατάφερε να κλείσει το σετ, αλλά έχασε συνολικά οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.

Ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά αμέσως μετά έχασε το σερβίς του! Ο Τσερούντολο προηγήθηκε στη συνέχεια 40-0, ο Έλληνας τενίστας έσωσε τρία ματς-μπολ κι ένα ακόμη στη συνέχεια, αλλά στην πέμπτη ευκαιρία του ο Αργεντινός τελείωσε τον αγώνα.