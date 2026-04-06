Εξαιτίας ενός γκολ του Γκέργκελι Μπούριαν πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η Εθνική πόλο των ανδρών γνώρισε οδυνηρή ήττα 13-12 από την Ουγγαρία, στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του World Cup στην Αλεξανδρούπολη.

Η «γαλανόλευκη», που αγωνίζεται χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο, αλλά και χωρίς τον Σκουμπάκη στο συγκεκριμένο ματς, πάλεψε μέχρι τέλους. Προηγήθηκε 7-6 στο ημίχρονο, ωστόσο στην τρίτη περίοδο έχασε κρίσιμες ευκαιρίες, μεταξύ αυτών πέναλτι και επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, επιτρέποντας στους Μαγυάρους να ανατρέψουν την κατάσταση.

