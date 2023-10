Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο China Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε Κόκο Γκοφ, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ και έχασε έδαφος στη διεκδίκηση μιας θέσης στα WTA Finals.

Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε τα τέσσερα πρώτα γκέιμ και κατέκτησε σε 37 λεπτά το πρώτο σετ με 6-2. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0 και 2-1, ωστόσο η Γκοφ έκανε το μπρέικ και πήρε το δεύτερο σετ με 6-4 και μαζί τη νίκη, που τη φέρνει αντιμέτωπη στα ημιτελικά με την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο 2).

Πλέον η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει σε ένα ακόμα τουρνουά την άλλη εβδομάδα στη Ζενγκζού (WTA 500).

Winning machine 🤖@CocoGauff extends her unbeaten run to 16 and will now face Swiatek for a place in the showpiece final!#ChinaOpen pic.twitter.com/9d5QeAnYvN

— wta (@WTA) October 6, 2023

