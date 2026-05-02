Την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του World Cup στο Ρότερνταμ γνώρισε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, καθώς έχασε με 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία.

Πλέον, θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του Β’ ομίλου στο ματς της Κυριακής (21:15) κόντρα στην Αυστραλία, όπου με νίκη εξασφαλίζει την τετράδα και την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ. Σε περίπτωση ήττας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5-8, κυνηγώντας ένα από τα δύο τελευταία εισιτήρια.

