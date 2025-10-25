Ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο 1 της κατάταξης στην Ευρώπη, νίκησε με ανατροπή τον Σλοβάκο, Μαξ Λόριντσικ (Νο 6), με 4-6, 6-4 και 6-3, έπειτα από 1 ώρα και 55 συναρπαστικού αγώνα στο ιστορικό Monte Carlo Country Club.

Έτσι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14.

Αυτός ήταν ο 8ος τίτλος του Παγώνη τη φετινή σεζόν, ολοκληρώνοντας μια εκπληκτική χρονιά, στην οποία κατέκτησε τα πάντα στην Ευρώπη και έκλεισε ως Νο 1 στο Tennis Europe Junior Ranking.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης