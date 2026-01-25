Την υπερηφάνεια του για την κατάκτηση του παρθενικού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από την Εθνική Πόλο Ανδρών εξέφρασε ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του «μικρού τελικού», όπου η γαλανόλευκη θριάμβευσε με 12-5 επί της Ιταλίας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν αυτό που στοχεύσαμε όταν ήρθαμε, αλλά τουλάχιστον πήραμε το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ιστορία μας, και νομίζω πρέπει να είμαστε περήφανοι», ανέφερε αρχικά ο διεθνής πολίστας, προσθέτοντας:

«Νομίζω ότι επανήλθαμε στο πώς παίζαμε σε όλο το Ευρωπαϊκό. Σε ένα ματς δεν παίξαμε έτσι, και το πληρώσαμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω, κρατάμε αυτό το μετάλλιο και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ελπίζω να γραφτεί καλύτερη ιστορία με άλλα γράμματα».