Την τρίτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού κατέλαβε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Παρίσι, όπου διεξάγεται ο δεύτερος φετινός αγώνας της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Aquatics.

Οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ζωή Καράγγελου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά συγκέντρωσαν 274.7751 βαθμούς και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Έμεινα πίσω από την ανεξάρτητη ομάδα από τη Ρωσία (301.1766) και την Ιταλία (277.6866) και καθαρά μπροστά από την τέταρτη Γαλλία (253.0917). Στο αγώνισμα συμμετείχαν συνολικά οκτώ ομάδες από επτά χώρες.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή (29/3), με τον Στέλιο Κουκουσέλη-Φούσκη να αγωνίζεται στις 10:30 π.μ. στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο ανδρών.