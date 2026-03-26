Στο Παρίσι ταξίδεψε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης ανδρών/γυναικών, προκειμένου να μετάσχει στο δεύτερο μίτινγκ της σειράς αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Aquatics, που διεξάγεται από 27 έως 29 Μαρτίου.

Την ελληνική αποστολή απαρτίζουν οι Αθηνά Καμαρινοπούλου, Βασιλική Θάνου, Γεωργία-Μυρτώ Ζαγγανά, Δανάη Τσαπραλή, Σοφία Μαλκογεώργου, Ζωή Καράγγελου, Θάλεια Δάμπαλη, Ισμήνη Καραβασίλη, Όλγα Ιμβριώτη και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης, ενώ συνοδεύουν οι προπονήτριες Mονγκ Τσεν και Σεσίλια Χιμένεθ Νιέτο, ο φυσιοθεραπευτής Γιώργος Δεμέτης και το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Μαρία-Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου, ως αρχηγός αποστολής.