Στην ημερίδα της Παιανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (24/1) θα δώσει ο Μίλτος Τεντόγλου τον πρώτο του αγώνα για το 2026.

Αν και επρόκειτο αρχικά να κάνει την πρεμιέρα του για τη νέα χρονιά στην Οστράβα (3/2), από τη στιγμή που το κλειστό της Παιανίας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη εγχώρια ημερίδα, ο δις Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος… αποφάσισε να λάβει μέρος στο τουρνουά.

Ο Τεντόγλου αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της ημερίδας που ανοίγει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από Παιανία, καθώς όταν πρωτοαγωνίστηκε σε κλειστό στίβο, το 2016, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη.

«Η καλύτερη προετοιμασία είναι ο αγώνας, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να λάβει μέρος σε αυτήν την ημερίδα από τα άλματα στην προπόνηση.

Ο Μίλτος θα μπει για να κάνει 3-4 προσπάθειες στον πρώτο σταθμό της προετοιμασίας του και στη σειρά αγώνων που θα λάβει μέρος ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος», δήλωσε ο προπονητής του Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.

Την ολοκαίνουρια, υψηλής ποιότητας άμμο του σκάμματος των οριζόντων αλμάτων, η οποία τοποθετήθηκε την περασμένη Δευτέρα (19/1) θα δοκιμάσει και το καινούργιο μέλος του γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι, η ταλαντούχα Έβελυν Μητροπούλου, η οποία έκλεισε το 2025, στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, με ατομικό ρεκόρ, 6.20.

Το κλειστό της Παιανίας επισκέπτονται, από την πρώτη μέρα που άνοιξε, πολλά μέλη των εθνικών ομάδων και αθλητές και αθλήτριες σωματείων, δίνοντας, έτσι, ζωή σε ένα παροπλισμένο για 15 χρόνια στάδιο.