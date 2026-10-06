Το ταξίδι του στο φετινό Champions League του πόλο ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, αντιμετωπίζει στη Γερμανία το Ανόβερο στις 19:30 (Mega News), έχοντας στην αποστολή τον Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της περυσινής σεζόν. Μια ομάδα που κατάφερε να νικήσει τη Μαρσέιγ, τη Μλάντοστ, τη Σαμπαντέλ, κάτι που από μόνο του λέει πολλά. Πρόκειται για έναν πολύ σεβαστό σύλλογο και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο ματς. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς και συνέχισε:

«Όπως είχα αναφέρει και στο τέλος της περυσινής χρονιάς, στόχος μας είναι να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να ανεβάσουμε τον ρυθμό μας, σε σχέση με το παιχνίδι που παίζαμε πέρυσι. Γνωρίζουμε ότι αυτό χρειάζεται χρόνο, όμως θα προσπαθήσουμε από την αρχή να αυξήσουμε την ταχύτητα του παιχνιδιού μας. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή και σωματικά ισχυρή ομάδα, με πολύ καλή άμυνα, σε ένα στυλ που θυμίζει την παλιά σχολή των Βαλκανίων.

Διαθέτουν καλούς αμυντικούς, δυνατά μπλοκ και περιμένουμε να χρησιμοποιήσουν αρκετά τους φουνταριστούς. Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε κι εμείς την ποιότητα μας. Στόχος μας θα είναι να ανεβάσουμε τον ρυθμό και να μην επιτρέψουμε στην αντίπαλη ομάδα να επιβάλει τον δικό της, παρότι γνωρίζουμε ότι διαθέτει και πολύ καλή κόντρα επίθεση. Περιμένουμε, λοιπόν, ένα πολύ καλό παιχνίδι και ελπίζουμε για το καλύτερο».

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ανέφερε: «Αρχίζει επιτέλους το Champions League. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε. Μας έχει αφήσει μια “γλυκόπικρη” γεύση από πέρυσι και θέλουμε να δοκιμάσουμε ξανά να βρεθούμε στο Final-4. Η πρεμιέρα πάντα είναι δύσκολη κι επικίνδυνη. Δοκιμαζόμαστε στο Ανόβερο με την τοπική ομάδα. Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά για το συγκεκριμένο ματς. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στη χώρα της κι έχει ως ‘όπλο’ της το γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον, αλλά και την ευχέρεια που έχουν αρκετοί παίκτες της στην εκτέλεση.

Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε τον αιφνιδιασμό τους, που τους βοηθάει να πάρουν ρυθμό. Επίσης, να πιάσει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας η άμυνα μας, ούτως ώστε να κάνουμε το έργο μας όσο γίνεται πιο εύκολο. Πάμε για τη νίκη με “όπλο” την άμυνά μας για να μπούμε με το ‘δεξί’ στη διοργάνωση».