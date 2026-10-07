Ιστορική είναι η 7η Οκτωβρίου για την ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» κάνουν ντεμπούτο στους ομίλους του Champions League και αντιμετωπίζουν τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία (21:30, ΣΠΟΡ FM TV), στο ματς για τον 4ο όμιλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός σφράγισε τη συμμετοχή του στην ελίτ με δύο νίκες στον προκριματικό όμιλο του Σπλιτ και πλέον στοχεύει να κάνει το βήμα παραπάνω και να μετρήσει δδυνάμεις κόντρα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

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