Μετά τη νίκη στο Davis Cup επί του Μεξικού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ταξίδεψε για το Ρότερνταμ, όπου την ερχόμενη Τετάρτη (11/2) θα δώσει τον πρώτο αγώνα του στο 500άρι τουρνουά, απέναντι στον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνές.

Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είχε επίσης αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Davis Cup, με τη Γαλλία να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Σλοβακία. Μάλιστα ο Αρτούρ Ριντερκνές ήταν ο τενίστας που έδωσε τις δύο νίκες στο 3-1 της Γαλλίας απέναντι στη Σλοβακία.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι την Τετάρτη (11/02), με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο είτε τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ είτε κάποιον παίκτη από τα προκριματικά.

Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, ο «Tsitsifast» δεν θα έχει εύκολο έργο, καθώς είναι πιθανό να βρει αντίπαλό του τον Νο1 του ταμπλό, Άλεξ ντε Μινόρ, ενώ στα ημιτελικά υποψήφιος αντίπαλος του Τσιτσιπά είναι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκονται επίσης δυνατά ονόματα, όπως οι Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, Κάρεν Χατσάνοφ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Χούμπερτ Χουρκάτς, που συγκαταλέγονται στα φαβορί για την παρουσία στον τελικό.