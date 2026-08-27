Ο Γιώργος Καραμπέτσος έδωσε συγχαρητήρια στις εθνικές ομάδες βόλεϊ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με δήλωσή του συνεχάρη την εθνική γυναικών για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τις Μεσογειακές ομάδες ανδρών και γυναικών για τις εμφανίσεις τους στο Τάραντο.

Ο Γιώργος Καραμπέτσος αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες την παράλληλη παρουσία και τις εξαιρετικές εμφανίσεις των εθνικών ομάδων στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η Εθνική γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και οι Μεσογειακές ομάδες ανδρών και γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, αποδεικνύουν με την αγωνιστική τους εικόνα, τη συνέπεια, το πάθος και τα αποτελέσματά τους ότι το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Οι μέχρι τώρα εμφανίσεις και τα συνολικά αποτελέσματα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες ακόμη και για υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δυναμική, την ποιότητα και το μέλλον των Εθνικών μας ομάδων.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πορεία της Εθνικής γυναικών, η οποία, μέσα από τη θέση της στο World Ranking, ουσιαστικά εξασφαλίζει μία ακόμη παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη επιτυχία και επιβράβευση της συνολικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στους αθλητές, στα τεχνικά επιτελεία και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα στις Εθνικές μας ομάδες και εργάζονται καθημερινά για την πρόοδο του ελληνικού βόλεϊ. Συνεχίζουμε με πίστη, αισιοδοξία και ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον».