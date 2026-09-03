Με χαμόγελα εμφανίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Μανόλο τόνισε ότι είναι χαρούμενος που ζει στην εποχή Ντουπλάντις και επεσήμανε ότι ακόμα και αν πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση!

«Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, που πέτυχε 6.20μ στη Ζυρίχη.

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