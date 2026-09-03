Ένας από τους κορυφαίους αγώνες στην ιστορία του Diamond League αναμένεται να γίνει το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στις Βρυξέλλες με φόντο το έπαθλο του νικητή στον τελικό της διοργάνωσης στο άλμα επί κοντώ.

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος, με τον Σουηδό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ με 6,20 μ. βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που φάνηκε όχι μόνο στο άλμα στη Ζυρίχη, αλλά και στις προσπάθειες που ακολούθησαν στα 6,32 μέτρα.

Ο αθλητής του Μάρτσιν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή είναι σταθερά σε ανοδική πορεία και δείχνει ικανός να πιέσει ακόμη περισσότερο τον αντίπαλό του.

Σε κάθε αγώνα ο Καραλής πλησιάζει όλο και περισσότερο τις επιδόσεις του Ντουπλάντις και, το σημαντικότερο, τον αναγκάζει να κάνει όλο και περισσότερα άλματα και τον φορτώνει με πίεση και κούραση, σε μια συνθήκη στην οποία ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ δεν είχε βρεθεί μέχρι φέτος.

Οι δύο σταρ του αγωνίσματος θα διεκδικήσουν και το ρεκόρ διοργάνωσης, το οποίο είναι 6,11 μ. και φυσικά θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις εξέδρες.

Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, διανύει την καλύτερη περίοδο της αθλητικής του καριέρας και είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου.

Ο Ντουπλάντις είναι ο νικητής στους πέντε προηγούμενους τελικούς στο αγώνισμα του επί κοντώ, σε ένα αγώνισμα όπου ο Λαβιλενί έχει επτά νίκες! Ο Σουηδός έχει περάσει φέτος τα 6,31 μ. στη χειμερινή σεζόν και τα 6,25 μ. στη θερινή.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν ακόμα ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς με δύο νίκες στο ενεργητικό του και οι 6άμετροι Μάρσαλ και Γκούτορμσεν.

Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η Ελληνίδα με τις περισσότερες νίκες στη σειρά των τελικών του Diamond League, αφού έχει συνολικά τέσσερις, από το 2016 έως το 2019. Μία νίκη έχει η Νικόλ Κυριακοπούλου (2015), ο Μίλτος Τεντόγλου (2022) και η Ελίνα Τζένγκο, που αναδείχθηκε νικήτρια στον περσινό τελικό του ακοντισμού.

Ο αγώνας του επί κοντώ θα ξεκινήσει στις 21.00 την ίδια ώρα, που θα ανοίξει η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ2 Σπορ. Νωρίτερα θα διεξαχθεί το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.

Οι αγώνες του Καραλή πάνω από τα 6,00 μ.

6.00i WL Λιεβέν, 19/2

6.17i WL NR Stoiximan Πανελλήνιο κλειστού, 28/2

6.05i Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τόρουν 21/3

6.00 Λεμεσός, 29/5

6.00 Τούρκου, 3/6

6.00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ, 16/8

6.16 Diamond League, Λωζάνη, 20/8

6.00 Χόρζοφ, 23/8

6.20 Diamond League, Ζυρίχη, 27/8