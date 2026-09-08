Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο πρώτο Ultimate Championship, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η νέα διοργάνωση της World Athletics θα φιλοξενήσει 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες, με συνολικά έπαθλα 10 εκατομμυρίων δολαρίων και τον νικητή κάθε αγωνίσματος να κερδίζει 150.000 δολάρια.

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