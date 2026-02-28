Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,17μ., ενώ ήταν ταυτοχρόνως η δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών. Στις δηλώσεις του, αποκάλυψε πως έχει τροποποιήσει τον τρόπο προπόνησής του, τονίζοντας ότι αισθάνεται απόλυτα υγιής και σε πολύ καλή κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να πετύχει ακόμη υψηλότερα άλματα στο μέλλον.

Ο ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο του παγκόσμιου ρεκόρ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν βιάζεται. Βασικός του στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση, η απόλαυση του αθλήματος και η πίστη στις δυνατότητές του. Όπως υπογράμμισε, θα συνεχίσει τη σκληρή δουλειά, με στόχο να ξεπερνά διαρκώς τον εαυτό του και να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

