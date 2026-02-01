Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη, κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο στο Australian Open με 3-1 σετ επί του θρυλικού Νόβακ Τζόκοβιτς στον μεγάλο τελικό. Έτσι έγινε ο νεότερος τενίστας που ολοκληρώνει το Career Grand Slam στη σύγχρονη εποχή… Ο 22χρονος Ισπανός επικράτησε του Σέρβου με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 στα games σε έναν εντυπωσιακό τελικό που διήρκεσε τρεις ώρες και δύο λεπτά.

Το Career Grand Slam είναι ένα από τα σπανιότερα επιτεύγματα στο τένις και σημαίνει ότι ένας παίκτης έχει κατακτήσει και τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά (Grand Slam) τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα του: Tο Αυστραλιανό Όπεν, το Ρολάν Γκαρός, το Γουίμπλεντον και το Όπεν των ΗΠΑ.

Ο Αλκαράθ είχε ήδη στη συλλογή του το Όπεν των ΗΠΑ (2022), το Γουίμπλεντον (2023, 2024) και το Ρολάν Γκαρός (2024). Με τη σημερινή του νίκη στη Μελβούρνη συμπλήρωσε το παζλ στα 22 του χρόνια, κι έγινε ο νεότερος που το καταφέρνει στη σύγχρονη εποχή. Πριν από αυτόν, μόνο λίγοι μεγάλοι του αθλήματος το είχαν πετύχει, όπως οι Ροντ Λέιβερ, Αντρέ Αγκάσι, Ρότζερ Φέντερερ, Ράφαελ Ναδάλ και ο σημερινός του αντίπαλος Νόβακ Τζόκοβιτς.

