Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού αγωνίστηκε ο Θεόφιλος Αυθινός, ο οποίος πραγματοποίησε μία σχετικά καλή εμφάνιση, τηρουμένων των αναλογιών και των δυσκολιών στην προετοιμασία.

Ο 25χρονος αθλητής αγωνίστηκε στον προκριματικό των καταδύσεων από τραμπολίνο 1μ. και κατετάγη 21ος, μεταξύ 31 συμμετεχόντων, συγκεντρώνοντας 290.50 βαθμούς στις έξι προσπάθειές του.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε «σκαρφαλώσει» ως τη 15η θέση, μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου προσπαθειών, αλλά οι δύο τελευταίες βουτιές του δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και του κόστισαν κάποιες θέσεις στην κατάταξη.

Ο Αυθίνος θα αγωνιστεί και την προσεχή Τετάρτη (5/8), στο τραμπολίνο 3μ.