Η Ιταλίδα τενίστρια Λουκρητία Στεφανίνι κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλητικά μηνύματα μέσω WhatsApp, ακόμα και με αναφορές σε όπλο και τα ονόματα των γονιών της.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έλαβα μηνύματα που με απειλούσαν,, απείλησαν εμένα και την οικογένειά μου. Έστειλαν ένα μήνυμα με ένα πιστόλι και τα ονόματα των γονιών μου. Κάνω αυτό το βίντεο για να πω ότι δεν είναι δίκαιο να μου ασκούν αυτή την πίεση, με κάνει να νιώθω ανασφάλεια».

