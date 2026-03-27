Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια», έπειτα από ανατροπή του οχήματός του σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν ο 50χρονος Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του.

Το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η επηρεασμένη του κατάσταση σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.

Από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.