Σημαντική πτώση στην παγκόσμια κατάταξη αναμένεται να καταγράψει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πληρώνοντας ακριβά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Masters του Μόντε Κάρλο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4, αποτέλεσμα που έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 27χρονος τενίστας θα υποχωρήσει 17 θέσεις στην κατάταξη της ATP, πέφτοντας από το Νο.48 στο Νο.65 του κόσμου, στην επόμενη επίσημη ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #τένις #Τσιτσιπάς