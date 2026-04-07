Σημαντική πτώση στην παγκόσμια κατάταξη αναμένεται να καταγράψει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πληρώνοντας ακριβά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Masters του Μόντε Κάρλο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4, αποτέλεσμα που έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 27χρονος τενίστας θα υποχωρήσει 17 θέσεις στην κατάταξη της ATP, πέφτοντας από το Νο.48 στο Νο.65 του κόσμου, στην επόμενη επίσημη ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr