Δυνατή αγωνιστική βραδιά έζησε η Μυτιλήνη το Σάββατο με τους αγώνες «Κεντέρεια», που συγκέντρωσαν αθλητές από όλη τη χώρα και χάρισαν αρκετές αξιόλογες επιδόσεις.

Στα 100μ. ανδρών ο Γιάννης Βοσκόπουλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο αθλητής του Γιώργου Οικονομίδη χρειάστηκε μόλις 10.36 (+0.4) για να φτάσει στη νίκη, βελτιώνοντας κατά 14 εκατοστά το προσωπικό του ρεκόρ που ήταν στα 10.50 από πέρυσι. Δεύτερος ο Θοδωρής Βροντινός με 10.46 και τρίτος ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με 10.51, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στην εκκίνηση των 200μ. και πήρε τη νίκη με 21.02, βελτιώνοντας το φετινό του ατομικό. Ο Ντενίζ Καν Κατράλ ήρθε δεύτερος με 21.06 και ο Μπακίρ Μούσιτς τρίτος με 21.44.

