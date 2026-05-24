Με πλούσιο αγωνιστικό περιεχόμενο ολοκληρώθηκε το μίτινγκ επί κοντώ “Kifisia Jump” στο Άλσος Κηφισιάς, με το βλέμμα όλων στραμμένο στην επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη σε αγώνα στην Ελλάδα.

Στον αγώνα γυναικών, η Νεοζηλανδή Ιμόγκεν Άιρις, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με επίδοση 4,70 μ., επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση φέτος, έχοντας πετύχει 4,76 μ. στη χειμερινή περίοδο. Η Νεοζηλανδή πρωταθλήτρια δοκίμασε στη συνέχεια τα 4,80 μ., με αρκετά ενθαρρυντικές προσπάθειες.

