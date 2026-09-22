Τους αντιπάλους τους στον 2ο γύρο του European Cup ανδρών στο χάντμπολ έμαθαν οι πέντε ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη διοργάνωση, ύστερα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της EHF, στη Βιέννη.

Οι πέντε εκπρόσωποι του ελληνικού χάντμπολ δίνουν εντός έδρας τις πρώτες αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα μια εβδομάδα αργότερα (24-25/10).

Στο πλαίσιο της φάσης των «64» η Δράμα 1986 κληρώθηκε με την Ποβάζκα Μπίστριτσα από τη Σλοβακία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κυπριακή Ανόρθωση, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας θα «μονομαχήσει» με τη Ραμάτ Χασαρόν από το Ισραήλ και ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή θα αναμετρηθεί με την Κάλις από την Πολωνία.