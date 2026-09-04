Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος με ακόμα μία εντυπωσιακή επίδοση έγραψε ιστορία! Ο Έλληνας υπερκολυμβητής με 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης διέσχισε το πέρασμα του Οτράντο και έγινε ο πρώτος που ξεκινάει από την Ελλάδα και φτάνει στην Ιταλία!

Συγκεκριμένα, ο Χρυσικόπουλος ξεκίνησε από τους Οθωνούς την Κυριακή 31 Αυγούστου και έφτασε στις ιταλικές ακτές την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, παραμένοντας περισσότερο από ένα 24ωρο στο νερό, καλύπτοντας ολόκληρη την απόσταση με κολύμβηση.

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