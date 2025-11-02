Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ολοκλήρωσε έναν αληθινό άθλο, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης χωρίς διακοπή, σε ανοιχτή θάλασσα. Έχοντας ξεκινήσει τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Κάτω Πάφο και κολυμπώντας ασταμάτητα για περισσότερο από 60 ώρες, ο Ταϊγανίδης κάλυψε μία απόσταση περίπου 149 χιλιομέτρων και έφτασε απόψε στον προορισμό του, στη Λάρνακα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 142,3 χιλιόμετρα.

Η προσπάθεια του Έλληνα Παραολυμπιονίκη, που είχε τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, είχε ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής, μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Παράλληλα, όμως ήταν ένας τρόπος να αποδείξει το δικό του «μότο» ζωής, «Τα όνειρα όρια δεν έχουν», εμπνέοντας παρακινώντας τους ανθρώπους να κυνηγήσουν αυτό που μοιάζει ανέφικτο.

A.A.