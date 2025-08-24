Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, καθώς ο Βασίλης Κακουλάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο, σήμερα, τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων της Ρουμανίας (Οτοπένι).

Ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8) και κάλυψε την απόσταση σε 15:00.29. Η επίδοση αυτή αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων. Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.