Η Ειρήνη Ζερβού και ο Νικόλας Παπαθεοδώρου θα εκπροσωπήσουν την ελληνική κολύμβηση στους Ολυμπιακών Αγώνες Νέων, που αρχίζουν το Σάββατο (31/10) στο Ντακάρ και θα διαρκέσουν ως τις 13 Νοεμβρίου. Οι δύο νεαροί αθλητές, που βρίσκονται στη Σενεγάλη συνοδευόμενοι από την προπονήτρια Φανή Γαρίνη, μίλησαν στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ ενόψει της συμμετοχής τους στη διοργάνωση και δεν έκρυψαν τη χαρά και την προσμονή τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχω σε μια τέτοια κορυφαία διοργάνωση και νιώθω υπερήφανη που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να κολυμπήσω μαζί με τους καλύτερους του κόσμου, αλλά ακόμα περισσότερο να το ευχαριστηθώ, να αποκομίσω νέες εμπειρίες και να απολαύσω το ταξίδι από την αρχή έως το τέλος. Κρατάω λοιπόν αυτήν τη συμμετοχή ως μια μοναδική ευκαιρία εξέλιξης και εύχομαι σε όλη την ελληνική αποστολή καλή επιτυχία», ανέφερε η 15χρονη Ειρήνη Ζερβού.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος Νικόλας Παπαθεοδώρου δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Είναι μεγάλη μου τιμή και περηφάνια να εκπροσωπώ τη χώρα μου σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί με τους προπονητές μου, με στόχο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δώσω τα πάντα για να ανεβάσω την χώρα μας όσο πιο ψηλά μπορώ».

Στη Σενεγάλη βρίσκεται και ο έφορος κολύμβησης και εκπρόσωπος της ΚΟΕ στην ΕΟΕ, Νίκος Ξυλούρης, με την ιδιότητα του αρχηγού της ελληνικής αποστολής. «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ηγούμαι όλης της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Η συμμετοχή μας σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους νέους αθλητές μας, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και να ζήσουν στην πράξη τις αξίες του Ολυμπισμού. Στόχος μας είναι να σταθούμε αντάξιοι της ιστορίας και των ιδανικών της χώρας μας, με σεβασμό, ήθος, αγωνιστικότητα και υπερηφάνεια. Πάνω απ’ όλα, θέλουμε οι αθλητές μας να αποκομίσουν εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή και να επιστρέψουν έχοντας εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα», τόνισε ο Ξυλούρης.