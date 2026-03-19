Σημαντικό αγωνιστικό τεστ εν όψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού θα αποτελέσει για την Εθνική Ελλάδας κολύμβησης το διεθνές μίτινγκ «Giant Open», που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες κολυμβητές, όπως οι Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Απόστολος Σίσκος, Απόστολος Παπαστάμος και Γεωργία Δαμασιώτη, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν την αγωνιστική τους κατάσταση, αλλά και να εξοικειωθούν με την πισίνα που θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, τον προσεχή Αύγουστο.

