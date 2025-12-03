Ο Ανδρέας Βαζαίος εξασφάλισε για ακόμη μία φορά τη συμμετοχή του σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης κατάφερε, έστω και οριακά, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό των 100μ. μικτή ατομική, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, καθώς κατετάγη όγδοος στους αποψινούς ημιτελικούς με 52.31.

Ο 31χρονος κολυμβητής, που προέρχεται από αποχή ενός έτους από τις πισίνες, δεν μπόρεσε να κάνει αντίστοιχα γρήγορη κούρσα με τον πρωινό προκριματικό (όπου ήταν ο ταχύτερος όλων με 52.09), αλλά μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρόκριση για τον αυριανό (4/12, 20:06) τελικό, αφήνοντας δύο εκατοστά πίσω του τον Φινλανδό Ρόνι Μπράνκαρ.

Την κορυφαία επίδοση των ημιτελικών σημείωσε ο Ελβετός Νόε Πόντι (λίγη ώρα αφότου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα) με 51.24, έναντι 51.37 του Γάλλου Μαξίμ Γκρουσέ και 51.57 του Αυστριακού Λούκα Μλαντένοβιτς.

Με το… παράπονο ότι δεν κατάφερε να “σπάσει το φράγμα” του ενός λεπτού, ολοκλήρωσε την παρουσία της στα 100μ. μικτή η Νικόλ Παυλοπούλου. Μετά το 1:00.01 του πρωινού προκριματικού, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έγραψε» ακριβώς 1:00.00 στον ημιτελικό, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά χωρίς να “πέσει” και πάλι κάτω από το λεπτό! Με το χρόνο αυτό, η 24χρονη κολυμβήτρια κατετάγη 15η στο σύνολο, όπου ταχύτερη ήταν η Ολλανδή Μάριτ Στεενμπέργκεν με 57.96, ενώ ο τελικός «έκλεισε» στο 58.31 της Ισραηλινής Αναστασία Γκορμπένκο.

Το πρωινό πρόγραμμα της 3ης ημέρας περιλαμβάνει τρεις ελληνικές συμμετοχές, οι δύο εκ των οποίων στα 100μ. πεταλούδα γυναικών. Η Γεωργία Δαμασιώτη στην 1η σειρά και η Άννα Ντουντουνάκη στη 2η θα ξεκινήσουν με πρώτο και απόλυτα εφικτό στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς (σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχουν δηλωθεί μόλις 27 αθλήτριες) και εν συνεχεία τη διεκδίκηση μίας θέσης στον τελικό της Παρασκευής (5/12).

Επιπλέον, η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στην 3η και τελευταία προκριματική σειρά των 800μ. ελεύθερο, όπου έχει την 11η επίδοση και μπορεί να κυνηγήσει πρόκριση στον τελικό.