Με ελληνικό θρίαμβο ολοκληρώθηκε στην Πράγα η πολυεθνής συνάντηση κολύμβησης νέων, για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 16-18 ετών. Η εθνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη με 351 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Τουρκία, που ήταν δεύτερη με 337, αλλά και παραδοσιακές δυνάμεις της ευρωπαϊκής κολύμβησης, όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, που περιορίστηκαν στην τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Στις επιμέρους βαθμολογίες, η Ελλάδα έχασε στο τελευταίο αγώνισμα (4Χ100μ. ελεύθερο) την πρωτιά στους έφηβους από την Τουρκία, συγκεντρώνοντας 179 βαθμούς έναντι 186, ενώ στις νεάνιδες η χώρα μας ήταν επίσης δεύτερη με 172 βαθμούς, πίσω από την Ουγγαρία (194).

Σε ατομικό επίπεδο, η ελληνική αποστολή κατέκτησε στο απογευματινό πρόγραμμα της 2ης και τελευταίας ημέρας ακόμη πέντε μετάλλια, εκ των οποίων τα δύο χρυσά. Ο Γιώργος Κάλανδρος πρώτευσε στα 100μ. πεταλούδα με 53.38, επιτυγχάνοντας ατομικό ρεκόρ και «αγγίζοντας» το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων (53.24), ενώ ο Βαγγέλης Ντούμας αναδείχθηκε νικητής στα 50μ. πρόσθιο με 28.63.

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης με ατομικό ρεκόρ 3:54.24 πήρε τη δεύτερη θέση στα 400μ. ελεύθερο, φτάνοντας κι αυτός πολύ κοντά στο όριο για το Ευρωπαϊκό (3:54.12), στο αντίστοιχο αγώνισμα των νεανίδων η Αντωνία Ρακοπούλου με 4:22.30 ήταν τρίτη, όπως και η Νεφέλη Μπιλανάκου στα 100μ. πεταλούδα με 1:00.85.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Σοφία Καραγιαννάκη πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο από όλες τις κολυμβήτριες στα 50μ. πρόσθιο με 32.29, αλλά η συμμετοχή της ήταν εκτός συναγωνισμού και δεν βαθμολογήθηκε, ούτε της χάρισε μετάλλιο. Η επίσημη ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα ήταν της Αλεξάνδρας Δοξιάδη, που κατετάγη 6η.

Στο Γκρατς της Αυστρίας και στην αντίστοιχη πολυεθνή συνάντηση για κολυμβητές και κολυμβήτριες ηλικίας 13-15 ετών, το τελευταίο σκέλος των αγώνων δεν επιφύλασσε κάποια διάκριση για την ελληνική αποστολή, η οποία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με ένα χρυσό, τέσσερα ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια.

Στη βαθμολογία, η χώρα μας πήρε την 3η θέση στα αγόρια με 144 βαθμούς και την 7η στα κορίτσια με 92, ενώ στο σύνολο κατετάγη 5η με 236 βαθμούς. Η Τουρκία πρώτευσε στη συνολική κατάταξη και στην επιμέρους βαθμολογία των αγοριών, ενώ στα κορίτσια νικήτρια αναδείχθηκε η Ουγγαρία.

Οι ελληνικές συμμετοχές στο απογευματινό πρόγραμμα της 2ης ημέρας:

Πράγα

400μ. ελεύθερο (Ε): Κωνσταντής Χουρδάκης 2ος 3:54.24

400μ. ελεύθερο (Ν): Αντωνία Ρακοπούλου 3η 4:22.30 (εκτός συναγωνισμού Ειρήνη Ψαρουδάκη 4:24.96)

100μ. πεταλούδα (Ε): Γιώργος Κάλανδρος 1ος 53.38

100μ. πεταλούδα (Ν): Νεφέλη Μπιλανάκου 3η 1:00.85

200μ. μικτή ατομική (Ε): Βασίλης Χάρα 7ος 2:07.08 (εκτός συναγωνισμού Γιάννης Πετράκης 2:07.66)

200μ. μικτή ατομική (Ν): Μαρία Ευφροσύνη Στρατάκη 7η 2:21.72

50μ. πρόσθιο (Ε): Βαγγέλης Ντούμας 1ος 28.63

50μ. πρόσθιο (Ν): Αλεξάνδρα Δοξιάδη 6η 32.99 (εκτός συναγωνισμού Σοφία Καραγιαννάκη 32.29)

4Χ100μ. ελεύθερο (Ε): Γιάννης-Φίλιππος Βούλας, Βασίλης Χάρα, Χρήστος Δημανόπουλος, Γιώργος Κάλανδρος 4οι 3:26.53

4Χ100μ. ελεύθερο (Ν): Νεφέλη Μπιλανάκου, Δέσποινα Πυρίλη, Αντωνία Ρακοπούλου, Μαρία Ευφροσύνη Στρατάκη 4ες 3:50.68

Γκρατς

400μ. ελεύθερο (Κ): Μυρτώ Γούση 7η 4:37.61

400μ. ελεύθερο (Π): Γιάννης Παντέρης 4ος 4:14.26

100μ. πεταλούδα (Κ): Καλλιόπη Κουστουμπάρδη 8η 1:06.16

100μ. πεταλούδα (Π): Νίκος Γιαννιδάκης 7ος 59.26 (εκτός συναγωνισμού Δημήτρης Τζουμής 1:00.27)

200μ. μικτή ατομική (Κ): Δήμητρα Χαλκιά 5η 2:26.28

200μ. μικτή ατομική (Π): Γιώργος Λιάρος 5ος 2:12.75

50μ. πρόσθιο (Κ): Άννα Μαρία Δασκαλάκη 5η 33.43

50μ. πρόσθιο (Π): Βασίλης Καζάκος 4ος 30.83 (εκτός συναγωνισμού Νίκος-Πανορμίτης Παναγιωτακόπουλος 32.00)

4Χ100μ. ελεύθερο (Κ): Κωνσταντίνα Δανιήλ, Καλλιόπη Κουστουμπάρδη, Γεωργία Πετρουδάκη, Μυρτώ Γούση 8ες 4:05.70

4Χ100μ. ελεύθερο (Π): Μιχάλης Σαββίδης, Γιάννης Κασιμίδης, Νίκος Γιαννιδάκης, Κωνσταντίνος Δούκας 5οι 3:37.65