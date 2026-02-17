Στο κέντρο προετοιμασίας Tsaghkadzor Sport Centre στην Αρμενία, θα βρεθούν έως και τις 11 Μαρτίου, 12 κολυμβητές και κολυμβήτριες για προετοιμασία εν όψει των υποχρεώσεών τους, τη θερινή περίοδο που ακολουθεί.

Πρόκειται για τους Απόστολο Χρήστου, Απόστολο Παπαστάμο, Γεωργία Δαμασιώτη, Νικόλ Παυλοπούλου, Κώστα Στάμου, Ευάγγελο-Εφραίμ Ντούμα, Βασίλη Κακουλάκη, Δημήτρη Μάρκο, Άλκη Κυνηγάκη, Γεωργία Μακρή, Ελένη Κοντογεώργου και Κωνσταντίνα Γκόβαρη.

Στο πλευρό τους οι προπονητές Φανή Γαρίνη, Γιώργος Δαμασιώτης, Νίκος Βέζος, Μίλτος Κανελλόπουλος, η φυσικοθεραπεύτρια Έφη Βούλγαρη και ο επιστημονικός συνεργάτης, Ιωάννης Νικητάκης.

Πριν λίγες εβδομάδες στο ίδιο κέντρο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, είχαν βρεθεί για προετοιμασία οι Δανιήλ Γιουρτζίδης, Κων/νος Εγγλεζάκης, Κωνσταντής Χουρδάκης, Ιάσων Ρούτουλας και Άρτεμις Βασιλάκη.