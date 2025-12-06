Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23, συνδύασε η Γεωργία Δαμασιώτη την πρόκρισή της στον τελικό των 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 22χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέλαβε την πέμπτη θέση των ημιτελικών με 2:05.79, βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (7/12, 20:50) η Έλενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε 1:54.75, κατετάγη 15ος και αποκλείστηκε από τον τελικό.

Όγδοος στα 800μ. ελεύθερο ο Μάρκος

Ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να κάνει την κούρσα που θα ήθελε και έμεινε στην όγδοη θέση του τελικού των 800μ. ελεύθερο. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ρεκόρ του (7:36.39), αλλά ούτε και το χρόνο του στον προκριματικό (7:39.17) και τερμάτισε τελευταίος σε 7:43.59.

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, με δεύτερο τον Βέλγο Λούκας Ενβό (7:28.03). Ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, νικητής πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι, περιορίστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 7:30.14, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 7:30.47.

Στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο η Βασιλάκη

Μετά την έβδομη θέση στα 800μ. ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε σε ακόμη έναν τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η 19χρονη κολυμβήτρια πέρασε σχετικά εύκολα στον αυριανό (7/12, 21:14) τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση των προκριματικών με 16:04.47, όχι μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (16:01.96). Κορυφαία των προκριματικών, με απόσταση σχεδόν επτά δευτερολέπτων από τη δεύτερη, ήταν η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, που πέτυχε επίδοση 15:48.82.

Μετά από δύο συμμετοχές σε ημιτελικούς και συνολικά τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σε 100μ. και 200μ. μικτή ατομική, η Νικόλ Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Λούμπλιν με τα 50μ. πρόσθιο, όπου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 30.87 και κατετάγη 27η.