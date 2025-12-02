Την συμμετοχή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο εξασφάλισε ο Απόστολος Σίσκος, για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα. Κατά την 1η ημέρα των αγώνων στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο 20χρονος Έλληνας κολυμβητής βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, που είχε πετύχει το πρωί (1:51.25) και με επίδοση 1:50.99 τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη σειρά και πέρασε ως έκτος στο σύνολο.

Πλέον, στον τελικό (3/12, 20:17), ο πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια θα επιδιώξει ένα καλύτερο πλασάρισμα σε σχέση με την έβδομη θέση που είχε καταλάβει πριν δύο χρόνια, στο Οτοπένι, ενώ φαίνεται σε θέση να κυνηγήσει και το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, που ανήκει στον Απόστολο Χρήστου με 1:50.75.

Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1:48.84, ενώ ακόμη τρεις αθλητές «κατέβηκαν» το 1΄50΄΄: ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:49.11), ο Βρετανός Λιουκ Γκρίνμπανκ (1:49.37) και ο Τσέχος Γιαν Τσέικα (1:49.77).

Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά εκτός τελικού των 50μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη

Η Άννα Ντουντουνάκη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα, αλλά δεν μπόρεσε να το συνδυάσει με πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έδωσε αγώνα μπαράζ με τη Σλοβένα Νέζα Κλάντσαρ, με την οποία είχαν πετύχει την ίδια επίδοση (25.25) στους ημιτελικούς και διεκδικούσαν το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό. Η Ντουντουνάκη τερμάτισε σε 25.04, κατέρριψε το 25.09 που είχε σημειώσει στις 2 Νοεμβρίου 2021, στην αντίστοιχη διοργάνωση του Καζάν, αλλά έχασε για τρία εκατοστά του δευτερολέπτου από την αντίπαλό της και αποκλείστηκε από τον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χανιώτισσα κολυμβήτρια είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι με πιο αργό χρόνο (25.10), ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στο Καζάν της είχε χαρίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρωινό πρόγραμμα της 2ης ημέρας (3/12, 11:00), περιλαμβάνει πέντε ελληνικές συμμετοχές. Η αρχή γίνεται στα 100μ. μικτή ατομική ανδρών, όπου ο Ανδρέας Βαζαίος θα “πέσει” στην 5η και τελευταία προκριματική σειρά, σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχει κερδίσει στο παρελθόν τέσσερα μετάλλια (ένα ασημένιο και τρία χάλκινα). Στην 1η σειρά του ίδιου αγωνίσματος θα μετάσχει ο Απόστολος Παπαστάμος και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, επίσης στην 1η σειρά, η Νικόλ Παυλοπούλου. Ακόμη, ο Δημήτρης Μάρκος θα αγωνιστεί στην 7η προκριματική σειρά των 200μ. ελεύθερο, διεκδικώντας μία θέση στους ημιτελικούς, ενώ ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης θα μετάσχει στην 3η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο.