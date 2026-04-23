Από το διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Acropolis Swim Open», που θα διεξαχθεί το διάστημα 8-10 Μαΐου 2026 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, θα αρχίσει η διαδικασία πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, οι Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες θα πρέπει να φτάσουν τα όρια που έχει καθορίσει η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου, έως τις 24 Μαΐου 2027.

Στη λίστα εγχώριων αγώνων όπου μπορούν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες επιδόσεις, περιλαμβάνονται το «Ακρόπολις» του 2026 και του 2027 (14-16/5), τα αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΟΠΕΝ κατηγορίας (15-18/5/26 και 21-24/5/27), το διεθνές μίτινγκ «Μακεδονικοί αγώνες – Μέγας Αλέξανδρος» (30-31/5/26), η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγοριών (17-20/7/26), το Χειμερινό Κύπελλο ΟΠΕΝ κατηγορίας (18-20/12/26) και τα χειμερινά πρωταθλήματα κατηγοριών νοτίου και βορείου Ελλάδας (12-14/2/27).

Στην παραπάνω λίστα δύνανται να ενταχθούν και διεθνείς διασυλλογικοί αγώνες, που θα λάβουν έγκριση από τη World Aquatics, ενώ φυσικά τα όρια μπορούν να επιτευχθούν στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις 50άρας πισίνας και εγκεκριμένα μίτινγκ στο εξωτερικό, πάντα με καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαΐου 2027.

Αναλυτικά τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης: