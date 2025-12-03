Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή η 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Ανδρέας Βαζαίος, στην επιστροφή του σε μεγάλη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού, θύμισε τον καλό του εαυτό και πέτυχε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών στα 100μ. μικτή ατομική, τερματίζοντας σε 52.09.

Ο 31χρονος κολυμβητής, που ειδικεύεται στη μικρή πισίνα και έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης (τέσσερα εκ των οποίων στο συγκεκριμένο αγώνισμα), θα αγωνιστεί το βράδυ (21:29) στη δεύτερη ημιτελική σειρά και, εφόσον επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση, λογικά θα πάρει το εισιτήριο για τον αυριανό (4/12) τελικό.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Νικόλ Παυλοπούλου συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στα ημιτελικά (21:16) με την 16η επίδοση. Η 24χρονη κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου σημείωσε χρόνο 1:00.01, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1:01.12 και το είχε πετύχει η ίδια τον περασμένο μήνα (2/11), σε αγώνα στο Χαλάνδρι.

Σημειώνεται ότι ο Απόστολος Παπαστάμος δεν συμμετείχε στα προκριματικά των 100μ. μικτή, αν και είχε δηλωθεί.